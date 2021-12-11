استعدادًا لمسيرة السفينة البنمية «إيفر جيفن».. قرارات طارئة من قناة السويس

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من جديد تعبر سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن» المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم السبت، وذلك ضمن قافلة قادمة من البحر الأحمر فى اتجاه البحر المتوسط.

دوت الخليج

عبور سفينة الحاويات البنمية المجرى الملاحي لقناة السويس

وكانت السفينة البنمية «إيفر جيفن» قد واجهت فى المجرى الملاحي لقناة السويس تعثر واضح فى عملية السير فى 23 مارس الماضي، حيث تعرضت للجنوح.

وتعد السفينة البنمية «إيفر جيفن» واحدة من أكبر الحاويات على مستوى العالم حيث أنها تعد باسم السفينة الجانحة.

مرور السفينة البنمية «إيفر جيفن»

ونجحت قناة السويس من تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وذلك بعد 6 أيام من المثابرة فى إعادتها لوجهتها.

وفعلت إدارة قناة السويس حالة الاستعداد القصوى لمرور السفينة البنمية إيفرجيفن، حيث تم تعيين قاطرتين أحدهما فى الأمام والأخر فى الخلف للسير مع السفينة بشكل آمن.

يأتي هذا الإجراء فى إطار إرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس، ولذا تم اختيار الربان هشام الإمام، والريان رؤوف ذكي، لاستكمال المسير بالاتجاه الأيسر لها.