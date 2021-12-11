/665382/وزير-الأوقاف-مصر-حاملة-لواء-القرآن-والإسلام-براء-مما-يحدث

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة:" إن القرآن الكريم هو كتاب الله، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن هو حبل الله المتين وكتابه المستقيم".

دوت الخليج

وزير الأوقاف متحدثًا خلال المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جاء ذلك خلال بدء المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجوائز مليون جنيه وبمشاركة 74 متسابقا.

وتابع وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة:" الإعجاز القرآني متعدد الجوانب وكل حرف فى القرآن له دلالته، وكل كلمة قدمت أو أخرت أو حذفت إنما لمعنى دقيق، بحيث يقوم الذكر مقام الحذف، ولا الحذف مقام الذكر".

وزير الأوقاف: مصر حاملة لواء القرآن

واستكمل وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة حديثه قائلًا:" مصر حاملة لواء القرآن، وهو ما يظهر جليا فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية أهل القرآن وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم، وهو ما يؤكد حرص مصر على القرآن وأهله".

وتابع وزير الأوقاف حديثه قائلًا:" خصصنا الجمعة المقبلة «لغة القرآن والحفاظ على الهوية»، مضيفًا:" لا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية. واستكمل:" كما صرح الرئيس السيسي فى العديد من المواقف، ليس العبرة من حفظ القرآن هو الحفظ وحده، مضيفًا:" هناك أناس يذبحون ويقتلون ويدمرون باسم الإسلام، والإسلام والقرآن براء من كل ذلك.