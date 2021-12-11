/665370/آخر-تحضيرات-المنتخب-الوطني-قبل-لقاء-الأردن-اليوم--فيديو

أدى المنتخب الوطني اليوم تدريبا تنشيطيا في إحدى القاعات المخصصة له بمقر اقامته قبل ساعات من لقاء الأردن في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيم المران بعد راحة قصيرة أعقبت وجبة الإفطار وسبقه اجتماع بين الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني واللاعبين تضمنه محاضرة فنية من كيروش حول مباراة اليوم .

شارك في الاجتماع جميع اللاعبين بمن فيهم أحمد حجازي وأيمن أشرف اللذان خرجا من قائمة المباراة لاستمرار برنامجهما العلاجي وأكرم توفيق لحصوله على الإنذار الثاني ، فيما كان بقية اللاعبين على أهبة الاستعداد للمشاركة في المباراة .

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى الراحة بعد تناول وجبة الغذاء حتى موعد تحركهم إلى ستاد الجنوب الذي يستضيف المباراة.

يستعد منتخب مصر لمباراته اليوم السبت أمام نظيرة الأردن، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة عصراً، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر

وتصدر منتخب مصر مجموعته الرابعة بعد التعادل مع منتخب الجزائر 1 / 1، برصيد 7 نقاط لكل فريق، ولكنه تصدر مجموعته بفارق الإنذارات بعد التساوي في الأهداف و النقاط، حيث حصل منتخب مصر على 6 إنذارات، بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و6 إنذارات، ليتصدر منتخب مصر قمة المجموعة ليواجه منتخب الأردن اليوم السبت، بينما يواجه منتخب الجزائر فريق المغرب.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.