شيرين عبد الوهاب:«حلقت شعري بسبب التعنيف وحسام رفض حفظ بويضاتي من غير أجنته»

/665371/شيرين-عبد-الوهابحلقت-شعري-بسبب-التعنيف-وحسام-رفض-حفظ-بويضاتي-من-غير-أجنته

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السر وراء تخليها عن شعرها وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

دوت الخليج يرصد سبب استغناء النجمة شيرين عبد الوهاب عن شعرها.

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة صادمة

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا".

وتابعت: كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعة، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وأضافت باكيةً: "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".

تصريحات نارية من شيرين عبد الوهاب حول طليقها حسام حبيب مع نضال الأحمدية

قالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: " عايزة راجل مش عيل ابن أمه، حبي لحسام بقى زي السرطان.. رجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وأضافت شيرين: "أنا معاه ببقى ضعيفة وخايفة.. زهقت من دوري كأم للرجالة نفسي ابقى حبيبة".

و علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على ظهورها دون شعر في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب، حيث أثارت الجدل بهذه الإطلالة في حفلتها بدبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفل أم الإمارات، إنها أصبحت تشعر براحة أكثر بعدما فعلت هذا الأمر، مضيفةً: مش كدا أحلى ولا كوافير ولا هم، أنا ارتحت وبغسل شعري 8 مرات في اليوم.

واستقبل الجمهور حديث شيرين عبد الوهاب بطريقة كوميدية، حيث سفق لها الجميع، وطالبوها بعدد آخر من أغانيها، التي ما دام أحبها الجمهور منها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في حفلتها للجمهور: متقبلني كدا؟، أنا كدا فوقت، وبتحدى أصالة أنها تعمل كدا.

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا يؤكد انفصالها ويكشف حقيقة وجود خلافات مع طليقها

هذا وقد أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر.

قالت شيرين في البيان إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تنفي وجود خلافات بينها وبين حسام حبيب

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

تسريب تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب تروي فيه تفاصيل انفصالها

كانت أجرت الإعلامية نضال الأحمدية، لقاءً مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب تم نشره على موقع "الجرس" اللبناني

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".