/665372/الإثنين-المقبلصحة-الشيوخ-تناقش-سد-الفراغ-الناشئ-عن-نقل-تبعيات-وزارة-الصحة-إلى-هيئة-الدواء

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصحة اجتماعها برئاسة النائب محمد جزر لمناقشة:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالشيوخ الزيادة السكانية 1- الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بالاشتراك مع لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعهي بحضور شخصيات عامة 2- متابعة ماتم الاتفاق علية بالاجتماع السابق بحضور مندوبي الحكومة أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النا\ب محمد الشيخ بشأن مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيت الوزارة إلى الهيئة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإثنين المقبل..صحة الشيوخ تناقش سد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات وزارة الصحة إلى هيئة الدواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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