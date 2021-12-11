/665375/برلمانية-المبادرات-الرئاسية-ترجمة-حقيقة-لـ-حقوق-الإنسان

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن احتفال مصر باليوم العالمى لحقوق الإنسان، يأتى تتويجا للجهود غير المسبوقة التى قدمتها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة لترسيخ القيم والمبادئ السامية التى تحقق المساواة فى الحقوق والواجبات، وتوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.

حقوق الإنسان

وأضافت أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق للمستقبل، لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن انحياز القيادة السياسية والدولة المصرية للمجتمع المدنى، بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، للعمل جنبا إلى جنب بما يحقق آمال وطموحات المواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أمل سلامة بشأن المبادرات الرئاسية وحقوق الإنسان

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا ملهما للكثير من دول العالم، وتجسيدا واقعيا لحقوق الإنسان، حيث تهدف مبادرة " حياة كريمة" إلى الارتقاء بحياة المواطنين فى القرى والعزب والنجوع التى يعيش فيها نحو 60 مليون مواطن. وأشارت إلى المبادرات الرئاسية ساهمت فى القضاء على العشوائيات، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، والقضاء على فيروس سى، وإعلان مصر دولة خالية فيروس سى، وعلاج السمنة والتقزم والأمراض المزمنة والاهتمام بصحة المرأة.

حياة كريمة

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مجلس النواب أصدر عددا من القوانين التى تحقق الأمان الأسرى للمرأة والطفل، بتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث، وتحقق التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، وتحمى الطفل من الاستغلال، حيث تتولى المرأة عددا من المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن زيادة عدد مقاعدها فى مجلسى النواب والشيوخ.