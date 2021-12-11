/665379/محمد-كريم-يحصد-لقب-شخصية-العام-من-مجلة-عالمية

حصل الفنان محمد كريم على لقب شخصية العام من قبل مجلة GQ العالمية، في حفل أقيم بدبي بحضور الشخصيات العالمية الفائزة لهذا العام.

دوت الخليج يرصد حصود الفنان محمد كريم لقب شخصية العام.

ومن أبرز الشخصيات العالمية والعربية الفائزة لهذا العام الفنان العالمي سويز بيتس، والمطربة أليشيا كيز، ونجم منتخب هولندا السابق كلارنس سيدورف.

وجائزة GQ حصل عليها سابقاً محمد صلاح، رامي مالك، ومينا مسعود.

وأبرز موقع "هوليوود ريبورتر" الأميركي الاتفاق الذي تم بين الممثل المصري محمد كريم وشركة "Dark Castle" للإنتاج الفني لتقديم فيلم رعب جديد من بطولته.

فيلم Book of Chaos

والفيلم سيحمل اسم "Book of Chaos" من فكرة محمد كريم، وتدور أحداثه حول عالم مصريات مندفع يبحث عن أسرار نبوءة تاريخية مدفونة منذ فترة طويلة، ويطلق بسبب بحثه أرواحاً شيطانية إلى العالم من دون قصد، ويضطر إلى مواجهة هذا الشر بنفسه، لإنقاذ العالم والمرأة التي يحبها، ومن المقرر أن يكتب السيناريو توماس هيوليت.

وكان كريم قد انتهى أخيراً، من تصوير فيلمه الجديد "A Day To Die"، في الولايات المتحدة الأميركية، حيث رصدت مجلة ‏GQ ‏‎العالمية لحظة تصوير آخر مشاهده في الفيلم الذي يقوم ببطولته أمام الفنان بروس ويليز.

السيرة الذاتية للفنان العالمي محمد كريم

ولد محمد كريم يوم 2 يناير 1988م في القاهرة لعائلة ينتمي أغلبها إلى مهنة الطب فتخرج من كلية الطب عين شمس تيمنا بوالد كريم أحمد سليمان خضر، ثم اكمل دراسة التمثيل في أمريكا لفت كريم أنظار المخرجين له بعد أن شارك في عدد من الأفلام المصرية، شارك بالعديد من عروض الأزياء كموديل كما حصل على جائزة أفضل عارض ازياء لعام 1999.