وزيرة التضامن: القيادة السياسية تؤكد باستمرار تلبية حقوق «القادرين باختلاف»

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتورة سوسن المسيرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والأستاذ هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لشؤون قطاع الإنتاج الفنى والسيدة دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة، وعدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأشخاص القادرون باختلاف.

وقد بدأت وزير التضامن الاجتماعى كلمتها بالترحيب بالشركاء من المجتمع المدنى المصرى المتخصص والمهتم بالقضايا المجتمعية، وأكدت على أهمية دورهم التنفيذى مع وزارة التضامن الاجتماعى وأثر هذا الدور على تأهيل ودمج القادرين باختلاف.

وأفادت القباج، إن شهر ديسمبر من كل عام هو مصدر لتحفيز الطاقات الإيجابية نحو تعزيز حقوق الأشخاص القادرين باختلاف، مؤكدة على أهمية استمرار هذا الدعم طوال العام لمراجعة ودعم استراتيجيات العمل الوطنية اتساقاً مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى تؤكدها القيادة السياسية وتدعمها بالكامل بهدف تلبية حقوقهم واستكمال مسيرة دمجهم بالكامل فى المجتمع.

وأضافت القباج أن جهود تمكين أبنائنا من القادرين باختلاف هو جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالاكتشاف المبكر عن ضعف البصر من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين بما يتيح التدخل المبكر لعلاجها، بالإضافة إلى الاهتمام بدمج هؤلاء الأطفال لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستثمار قدراتهم، موجهة الشكر إلى وزارة الصحة على إضافتها 17 نوعا من التحاليل التى تساعد على الكشف المبكر عن أى خلل جينى أو وراثى لدى الأطفال عند ولادتهم.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة كإحدى رموز المجتمع المدنى التى يحتذى بها منذ إنشائها والعاملة فى مجال التأهيل لذوى الإعاقة البصرية وهى تؤمن أن كل شخص من ذوى الاحتياجات البصرية بإمكانه أن يحقق طموحاته إذا تم توفير الدعم اللازم والموارد الصحيحة التى تعينه على تحقيق ذاته واستقلاله الاقتصادى والاجتماعى.

واستعرضت الوزيرة أيضاً بعض الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنها المعنية برئاسة اللجنة العليا التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تختص بتنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.

كما أشارت إلى شروع وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ العديد من التدخلات والعمليات الاستراتيجية التى تشمل وضع معايير جودة لكافة خدمات التأهيل، وتعزيز الجهاز الإدارى وصقل قدراته وإمكاناته، وميكنة خدمات الرعاية والتأهيل بالكامل، وتطوير قواعد بيانات متكاملة عن القادرين باختلاف وربطها شبكياً مع كافة الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبدء فى تنفيذ استراتيجية حوكمة أداء منظومة الخدمات التأهيلية 2021-2026 على ثلاث مراحل متتالية بالإضافة الى التقييم المؤسسى لكافة الجمعيات المُسند اليها مشروعات التأهيل على مستوى الجمهورية وذلك لتحسين مستوى جودة خدمتها.

ومن جانبها قالت دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة إن تنظيم المؤسسة للاحتفالية يأتى فى إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتأكيدًا على استراتيجية عمل تبنتها بصيرة تستهدف لفت أنظار الرأى العام لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية ودعم وتشجيع كل جهد يبذل على الأرض لخدمة هذه الشريحة.

كما قامت الوزيرة بتكريم الدكتورة سوسن المسيرى التى قضت حياتها تخدم فى دعم قضية ذوى الاحتياجات البصرية وضعاف البصر، وكرست وقتها وعلمها للتعرف على أحدث التجارب العلمية والنفسية والاجتماعية التى تساعد على اتاحة الخدمات المختلفة لهم، وذلك بعد أن اكتشفت أن حفيدها يعانى من تحدى بصرى قبل سفره للخارج لاستكمال تعليمه وتوظيفه.

وحلمت الدكتورة المسيرى بأن تتوفر فى مصر خدمات الوقاية من العمى فأنشئت مؤسسة بصيرة التى باتت تجوب القرى والنجوع وقدمت خدمات الكشف المبكر والتدخل بإجراءات جراحية ودوائية سريعة لعشرات الآلاف من ذوى الاحتياجات البصرية.

وأشارت دعاء مبروك مديرة مؤسسة بصيرة إلى أن الاحتفالية تضمنت تكريم عدد من رواد تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية وعدد من الكوادر التى ساهمت فى نجاح تنفيذ مبادرات بصيرة على الأرض وما حققته هذه المبادرات من دعم كبير للكثير من الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية فى القاهرة والمحافظات.

وأوضحت مبروك أن الاحتفالية تخللها تقديم كشف حساب للرأى العام حول ما أنجزته بصيرة لخدمة هذه الشريحة على مدار السنوات القليلة الماضية وما أنجز فى مجال تنفيذ توصيات مؤتمر بصيرة الأول لضعاف البصر الذى نظمته المؤسسة برعاية رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات من الآن كأول وأكبر مؤتمر من نوعه يلقى الضوء على قضايا ومشكلات ضعاف البصر وتم خلاله استضافة خبراء عالميين ومحليين فى مجال ضعف البصر.

ولفتت مبروك إلى أن الاحتفالية تضمنت أيضًا استعراض استراتيجية عمل بصيرة للفترة القادمة فى مجال تقديم المزيد من الخدمات النوعية لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية.