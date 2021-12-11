دورات وشهادات.. خطة القوى العاملة لتنمية مهارات العمالة المسافرة للخارج

جدة - نرمين السيد - كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تخطط لإعطاء كل عامل مصر يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها يكون لديه القدرة على العمل فى أى مجال مؤهل للعمل به، فضلا عن إصدار شهادة إتمام تدريب دولية، تتيح لحاملها من خريجى التدريب فى مراكز التدريب المهنى أو وحدات التدريب المتنقلة العمل فى جميع الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها.





جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وتم بحث الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهنى، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى والتى تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 117 مليونا و429 ألف جنيه، للانفاق على العملية التدريبية.

وأشار إلى أن الصندوق ساعد الوزارة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال وحدات التدريب المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع.

وأوضح أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه، بمساعدة من ذلك الصندوق، فى مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب فى مصر للأمام.

وكان الوزير، رحب فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود فى جلسات المجلس السابقة.