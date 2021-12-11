وزير الزراعة: الحديقة النباتية بأسوان معلم سياحى يضاهى أعظم حدائق أوروبا

جدة - نرمين السيد - زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الحديقة النباتية فى أسوان بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى لهيئة التعمير.





ووجه القصير، بضرورة الاهتمام بمنظومة تطوير وتجميل الحديقة الأثرية العريقة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة الحديقة بالتعاون مع محافظة أسوان، كما وجه بتطوير نظم الرى وتحويلها إلى أساليب الرى ترشيدا لاستهلاك المياه وحفاظا على الوجهه الحضاريه للحديقة.

وكلف وزير الزراعة، فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى التابع لهيئة التعمير بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والبدء الفورى فى التنفيذ والتكلفة التقديرية، كما أكد على ضرورة زيادة المساحات الخضراء حتى تكون بالمظهر اللائق للسائحين والزائرين ومتنفسا لأهالى أسوان.

وأكد على أهمية الحديقة كتراث حضارى عظيم ووجه بضرورة الحفاظ على الأشجار النادرة ونشرها وإكثارها، ووجه إدارة الحديقة بالتواصل مع معهد بحوث البساتين للحفاظ على تلك الأصول النباتية النادرة والاستفادة من الدعم الفنى.

وطالب الشركة المسؤولة عن نظافة الحديقة ببذل أقصى جهدها للحافظ على النظافة باستمرار، وشدد على تطوير المتنزهات ودورات المياه لتتلائم والوجهه الحضارية للحديقة وضرورة تضافر جهود جهات وهيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والعمل معا بروح الفريق.

وفى نهايه جولته بالحديقة التقى وزير الزراعة، بالعاملين واستمع لهم وطالبهم ببذل مزيدا من الجهد والعطاء، كما كلف مدير الحديقة بالمتابعة مع جميع الجهات وعرض تقرير دورى، مؤكدا على أهمية الحديقة كمعلم سياحى عظيم يضاهى أعظم حدائق أوروبا.

وطالب الإعلام بتسليط الضوء على هذه الحديقة التى تضم حوالى 720 نوعا من النباتات النادرة على مستوى العالم، وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أجرى أمس واليوم جولة إلى منطقة توشكى ومحافظة أسوان لتفقد بعض المشروعات الزراعية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة متابعة جميع المشروعات فى جميع المحافظات.