القوى العاملة تناقش آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكترونى مع السعودية

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة القوى العاملة، اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبى الملحق العمالى بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.





حضر اللقاء آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطى مستشار الوزير القانونى، حسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل.

ومن جانبه أثنى العتيبى، على العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة فى العديد من الملفات.

وتناول الاجتماع مشروع الربط الإلكترونى ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة فى القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

واستعرض الاجتماع تجربة مصر فى الربط الإلكترونى مع دولة ليبيا، وتم الاتفاق على تبادل الوفود الفنية بين البلدين، فضلا عن تنظيم ووضع آلية لاتخاذ إجراءات الفحص المهنى المطبق بالسعودية.