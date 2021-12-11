تعيين 1358 شابا منهم 23 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط قامت بتعيين 1358 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة.





وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، والمسجلين بمكاتب التشغيل وبلغوا 2610 شباب، فضلا عن إصدار 2150 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بواقع 57 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

وأضاف: "كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 176 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1468 منشأة، وأسفر عن تحرير 130 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 16 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال".

وفى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تمت إحالتها للقضاء كاملة ، كما تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 70 طفلا ولم يسفر عن أى مخالفات.

وتابع: "وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 176 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى".