محافظ الجيزة يوجه بإزالة موقف عشوائى لسيارات السرفيس بشارع البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، وشدد على رئيس الحى بعدم السماح بوجود أى عوائق وتطبيق القانون بحزم.





كما اطلع المحافظ، على موقف إنشاء أرصفة المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات، خصوصًا بعد إزالة عددًا من الزرائب وأماكن تربية المواشى بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة، مشددا على إزالة جميع التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من أضرار بيئية، وتعكس مظهر غير حضارى للطريق، لا سيما بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وأكد على أصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، وعدم التعدى على الطريق العام وأرصفة المشاة، والمبادرة فى منع أى سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق.

وشدد على رئيس الحى، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى منشأة تتعدى على حرم الطريق العام أو أرصفة المشاة.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب برفع جميع الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعة للمنشآت والمحال أو أمام العقارات السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة .

وشهدت الجولة تكليفات لمحافظ الجيزة، بإزالة موقف عشوائى لسيارات السرفيس بشارع البحر الأعظم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس للتأكد من عدم تكرار الوقوف العشوائى لمركبات السرفيس وتطبيق القانون حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل.