تعيين 1057 شابا بينهم 6 من ذوى الهمم ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بتعيين 1057 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 6 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شابا، فضلاً عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة، و708 شهادة قياس مستوى المهارة.





تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 295 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 18 ألف جنيه، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه.

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