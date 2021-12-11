جدة - نرمين السيد - شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم السبت، باجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول العربية، التى تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة الرياض فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجارى.





وأكد حسين زين، على أهمية تفعيل التنسيق حول مختلف أوجه مجالات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خصوصًا الإنتاج البرامجى، وعرض التجربة الناجحة لبرنامج بيت للكل فى الإنتاج المشترك بين مصر والعراق والأردن وفلسطين، داعيا الدول الأعضاء للمشاركة. ويشارك بالاجتماعات رؤساء وممثلى الهيئات الإذاعية والتلفزيونية ‏الأعضاء فى الاتحاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الدائمة للاتحاد والمنظّمات العربية ‏والإقليمية والدولية المتخصصة‎. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العديد البنود المرتبطة بنشاط الاتحاد خلال عام 2021، ومناقشة التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين السابقة والحالية للجمعية ‏العامة للاتحاد، وتقرير المجلس التنفيذى وتوصياته فى دورتيه‎105 ‎ و106، وتقارير اللجان الدائمة للاتحاد، كما يناقش ويدرس المجلس التنفيذى للاتحاد البنود والتقارير المتنوعة حول مختلف أنشطة الاتحاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستعرض أمام الإذاعات العربية الإنتاج المشترك مع العراق وفلسطين والأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.