خدمات مجانية.. قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالفرافرة فى الوادى الجديد

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر لمدة يومين، وتم البدء فى تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، فى ظل أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان.
وأضاف محروس، أن القافلة الطبية فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز الفرافرة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز فى نقص التخصصات المختلفة.
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