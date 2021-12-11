التضامن تحتفل بإنجازات المجتمع المدني بشأن ذوي الإعاقات البصرية

القباج تشهد احتفالية مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.. وتُكًّرم الدكتورة سوسن المسيري لمساهماتها في مجال تأهيل ودمج المكفوفين وضعاف البصر

وزيرة التضامن الاجتماعي:

مؤسسة بصيرة لها مساهمات كبيرة في الوقاية من العمى..والدكتورة سوسن المسيري التي أسستها وهبت حياتها للتدخل المبكر.. وجهودها امتدت لحماية عشرات الآلاف من الأسر

القيادة السياسية تؤكد باستمرار دعمها الكامل وإصرارها العميق على تلبية حقوق أبنائنا من القادرين باختلاف

تمكين أبنائنا من القادرين باختلاف هو جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام

المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة:

ندِّعم ونشجع كل جهد يبذل على الأرض لخدمة قضايا ذوى الإعاقات البصرية وضعاف البصر

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الاحتياجات البصرية، والتي نظمتها بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة، وذلك بحضور الدكتورة سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والأستاذ هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لشئون قطاع الإنتاج الفني والسيدة دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة، وعدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الاشخاص القادرون باختلاف.

وقد بدأت وزير التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالشركاء من المجتمع المدني المصري المتخصص والمهتم بالقضايا المجتمعية، وأكدت على أهمية دورهم التنفيذي مع وزارة التضامن الاجتماعي وأثر هذا الدور على تأهيل ودمج القادرين باختلاف.

وأفادت القباج أن شهر ديسمبر من كل عام هو مصدر لتحفيز الطاقات الإيجابية نحو تعزيز حقوق الأشخاص القادرين باختلاف، مؤكدة على أهمية استمرار هذا الدعم طوال العام لمراجعة ودعم استراتيجيات العمل الوطنية اتساقاً مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تؤكدها القيادة السياسية وتدعمها بالكامل بهدف تلبية حقوقهم واستكمال مسيرة دمجهم بالكامل في المجتمع.

وأضافت القباج أن جهود تمكين أبنائنا من القادرين باختلاف هو جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالاكتشاف المبكر عن ضعف البصر من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين بما يتيح التدخل المبكر لعلاجها، بالإضافة إلى الاهتمام بدمج هؤلاء الأطفال لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستثمار قدراتهم، موجهة الشكر إلى وزارة الصحة على إضافتها 17 نوعا من التحاليل التي تساعد على الكشف المبكر عن أي خلل جيني أو وراثي لدى الااطفال عند ولادتهم.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة كإحدى رموز المجتمع المدني التي يحتذى بها منذ إنشائها والعاملة في مجال التأهيل لذوي الإعاقة البصرية وهي تؤمن أن كل شخص من ذوي الاحتياجات البصرية بإمكانه أن يحقق طموحاته إذا تم توفير الدعم اللازم والموارد الصحيحة التي تعينه على تحقيق ذاته واستقلاله الاقتصادي والاجتماعي.

وقد استعرضت الوزيرة أيضاً بعض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،حيث إنها المعنية برئاسة اللجنة العليا التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تختص بتنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، كما أشارت إلى شروع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ العديد من التدخلات والعمليات الاستراتيجية التي تشمل وضع معايير جودة لكافة خدمات التأهيل، وتعزيز الجهاز الإداري وصقل قدراته وإمكاناته، وميكنة خدمات الرعاية والتأهيل بالكامل، وتطوير قواعد بيانات متكاملة عن القادرين باختلاف وربطها شبكياً مع كافة الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبدء في تنفيذ استراتيجية حوكمة أداء منظومة الخدمات التأهيلية 2021-2026 على ثلاث مراحل متتالية بالإضافة الى التقييم المؤسسي لكافة الجمعيات المُسند اليها مشروعات التأهيل على مستوى الجمهورية وذلك لتحسين مستوى جودة خدمتها.

ومن جانبها قالت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة إن تنظيم المؤسسة للاحتفالية يأتي فى إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة، وتأكيدًا على استراتيجية عمل تبنتها بصيرة تستهدف لفت أنظار الرأي العام لقضايا الأشخاص ذوى الاعاقات البصرية ودعم وتشجيع كل جهد يبذل على الأرض لخدمة هذه الشريحة.

كما قامت الوزيرة بتكريم الدكتورة سوسن المسيري التي قضت حياتها تخدم في دعم قضية ذوي الاحتياجات البصرية وضعاف البصر، وكرست وقتها وعلمها للتعرف على أحدث التجارب العلمية والنفسية والاجتماعية التي تساعد على اتاحة الخدمات المختلفة لهم، وذلك بعد أن اكتشفت أن حفيدها يعاني من تحدي بصري قبل سفره للخارج لاستكمال تعليمه وتوظيفه.

وحلمت الدكتورة المسيري بأن تتوفر في مصر خدمات الوقاية من العمى فأنشئت مؤسسة بصيرة التي باتت تجوب القرى والنجوع وقدمت خدمات الكشف المبكر والتدخل بإجراءات جراحية ودوائية سريعة لعشرات الآلاف من ذوي الاحتياجات البصرية.

وأشارت السيدة دعاء مبروك مديرة مؤسسة بصيرة إلى أن الاحتفالية تضمنت تكريم عدد من رواد تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوى الاعاقة البصرية وعدد من الكوادر التى ساهمت فى نجاح تنفيذ مبادرات بصيرة على الأرض وما حققته هذه المبادرات من دعم كبير للكثير من الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية فى القاهرة والمحافظات.

وأوضحت مبروك أن الاحتفالية تخللها تقديم كشف حساب للرأي العام حول ما أنجزته بصيرة لخدمة هذه الشريحة على مدار السنوات القليلة الماضية وما أنجز فى مجال تنفيذ توصيات مؤتمر بصيرة الأول لضعاف البصر الذى نظمته المؤسسة برعاية السيد رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات من الآن كأول وأكبر مؤتمر من نوعه يلقى الضوء على قضايا ومشكلات ضعاف البصر وتم خلاله استضافة خبراء عالميين ومحليين فى مجال ضعف البصر.

ولفتت مبروك إلى أن الاحتفالية تضمنت أيضًا استعراض استراتيجة عمل بصيرة للفترة القادمة فى مجال تقديم المزيد من الخدمات النوعية لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية.