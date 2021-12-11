عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية يشهدون حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨...

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري ود. محمد سعفان وزير القوى العاملة ود. على مصيلحى وزير التموين والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ود. شوقى علام مفتى الجمهورية حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ ٢٨ للقرآن الكريم والتى افتتحها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

والمسابقة التى يتم تنظيمها في الفترة من ١١ ديسمبر حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ وتبلغ قيمة جوائزها مليون ومائة ألف جنيه تأتي في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير وتتضمن المسابقة فى الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين ) ، والفرع الثانى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية ( من الجنسين ) ، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين فقط ، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من المصريين فقط .

كما تقدم المسابقة جوائز للأئمة والواعظات إضافة إلى 140 جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة .