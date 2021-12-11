حالة الطقس حتى الخميس المقبل: أجواء خريفية على الأنحاء كافة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- السبت 11 ديسمبر والأحد 12 ديسمبر، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

- السبت 11 ديسمبر والأحد 12 ديسمبر 2021:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

- الأحد 12 ديسمبر 2021:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- اعتبارا من الاثنين 13 ديسمبر انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة مئوية.

- الاثنين 13 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 15 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.