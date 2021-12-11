تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بنظيرة أستون فيلا التي تجمعهما اليوم بالجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب أنفيلد.

ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري:

محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه على اللقب للموسم الحالي.

ويأتى جيمي فاردي فى وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف

ويحتل ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، المركز الثالث برصيد 8 أهداف،

السنغالي ساديو ماني، صاحب المركز الرابع برصيد 7 أهداف، و برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتى صاحب الـ7 أهداف أيضا.

حقق ليفربول الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 2/1 عى ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وكان هو الفريق الأكثر خطورة، بينما لم يظهر ميلان بشكل جيد خلال اللقاء بالرغم من إقامة اللقاء بملعبهم ووسط جماهيرهم.

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.