/665386/بتهمة-الأعتداء-على-الحياة-الخاصة-بلاغ-للنائب-العام-ضد-مصور-الفتاة-التجمع

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد مصور واقعة بلكونة «سيدة التجمع»

البلاغ

والجدير بالذكر أنه جاء في البلاغ أن «ما أثير إعلاميًا ونشرته جرائد قومية وخاصة وقنوات عن واقعة بلكونة سيدة الرحاب الأجنبية، تشكل إساءة للنشاط السياحي واعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بُعد، بالأخص وأن السياحة الأوكرانية تمثل المركز الثاني في أعداد السياح الوافدين للبلاد بما يصل إلى مليوني سائح سنويًا تقريبًا، وأن الاتهامات التي وُجهت للسيدة تشكل إساءة لسمعة البلاد وتصويرها كبلد رجعي متزمت على خلاف الحقيقة، وجميعنا يعلم قيم مصر الحداثة والتنوير والفنون التي راجت في منتصف وأواخر القرن الماضي والتي نشاهدها بالتلفزيونات الرسمية للدولة ونفتخر ونشدو بها».

وفي نفس السياق نشر الفسق والفجور.. بهذة الكلمات استدعي أحدي الجيران الشرطة لظهور فتاة عاريه ببلكونة شقة بأحدى منازل بكومبوند في التجمع الأول، انتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحريات الأولية

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث في واقعة ظهور فتاة عارية وترتدي ملابس داخلية فقط في بلكونة إحدى الشقة في التجمع الأول، أن الفتاة تقطن مع صديقتها في شقة بمنطقة التجمع الأول وتحمل الجنسية الأوكرانية، وأكدت التحريات الأولية أن هذة الفتاة اعتادت على الخروج بالملابس الداخلية في البلكونة، على حسب عادات وتقاليد بلادها، وقالت الفتاة أمام رجال المباحث، إنها تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، مشيرة إلى أنها لا تعلم القوانين المصرية ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة، وعندما خرجت في شرفة البلكونة لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.