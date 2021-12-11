/665387/النائب-محمد-الجبلاوي-مصر-أنجزت-في-ملف-حقوق-الإنسان-بفضل-رؤية-مستنيرة-لقيادتها-السياسية

قال النائب محمد احمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة إحداث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالعمل الشاق والمتواصل لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين في الريف، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية المناسبة، ولمختلف الفئات والشرائح، بجانب اهتمام بإحداث تطوير شامل في البنية التحتية ومختلف مرافقها.

دوت الخليج يرصد تعيق النائب محمد الجبلاوي بشأن اليوم العالمي لحقوق الانسان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

واضاف الجبلاوي في بيان له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الحملات المغرضة على مصر وخصوصا بالغرب لا تستند على آية أسس حقيقية أو انتهاكات موجودة بالواقع ولكنها تقوم على تقارير مفبركة ومزاعم وأكاذيب، تحاول على مدى سنوات النيل من الوطن، موضحا إن مصر تحركت في ملف حقوق الإنسان برؤية شمولية كبيرة، لتحسين حياة ملايين المصريين وضمان الحق في السكن والمأكل والحق في الحياة.

وافاد عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية، ساهمت في ترسيخ أهم المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة ولائقة وإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المرأة والشباب بتشريعات وسياسات حقيقية.

وشدد الجبلاوي بأن مصر أنجزت في ملف حقوق الإنسان، ما لم يحدث خلال عقود بفضل رؤية مستنيرة لقيادتها السياسية.