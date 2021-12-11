/665388/صراع-العمالقة-بين-المغرب-والجزائر-اليوم-في-كأس-العرب

يدخل منتخب المغرب أمام نظيرة الجزائري، اليوم السبت على ملعب "المنامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق المنتخب الجزائري الفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للمنتخب المغربي، في حين انتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل.

فيما آخر مباراة جمعت المغرب والجزائر إلى عام 2011، وانتهت وقتها بفوز “أسود الأطلس” بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبهذا الفوز يكون قد ضمنت المغرب بنسبه كبيرة التواجد في الدور القادم، في بطولة كأس العرب وتعطي إنذار شديدة اللهجة لجميع المنتخبات أنها قادمة للمنافسة على اللقب العربي.

كأس العرب

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.