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/665390/حشد-سياسي-و-مجتمعي-في-افتتاح-مقر-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي-بالقليوبية-صور
عُقد بالأمس في إحدى الحدائق الخاصة بمدينة القناطر الخيرية، لقاء حاشد، بمناسبة افتتاح مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة القليوبية وافتتاح مقر النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.
تحيا مصريرصد تفاصيل افتتاح مقر حزب المصري الديمقراطي بالقليوبية
مقر الحزب المصري الديمقراطي بالدقهلية
حضر اللقاء فريد زهران رئيس الحزب، والمهندس باسم كامل النائب الاول لرئيس الحزب و البرلماني السابق و النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، و النائبة ريهام عبد النبي، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن الحزب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، و الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الاطباء السابق ، كما حضر اللقاء عدد كبير من قيادات الأحزاب و العمل السياسي و البرلمانيين منهم الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس حزب الحرية المصري و عضو مجلس النواب، وعادل عامر و الدكتور ابراهيم عويس أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، و المهندس سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن.
و حضر من قيادات الأحزاب الدكتور هشام حمزة أمين حزب مستقبل وطن بمركز القناطر الخيرية و الأستاذ محمد سمير أمين الحزب بمدينة القناطر الخيرية و العميد محمد صلاح أمين حزب حماة الوطن بقليوب ، بالإضافة لأكثر من مائة شخص من أعضاء الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي و أعضاء الحزب من مختلف المحافظات ، من أسوان و أسيوط و كفر الشيخ و الدقهلية و المنوفية و الفيوم و القاهرة والجيزة و القليوبية و العديد مِن قيادات المجتمع بالمحافظة .
بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري،ثم عدد من الكلمات لقيادات الحزب: تحدث فريد زهران، رئيس الحزب عن أهمية الأحزاب في العمل السياسي، و ضرورة النظر إليها كمكون أساسي و هام من مكونات الدولة. و تحدث النائب الأول باسم كامل عن تاريخ الحزب و تميز أدائه و دوره في الحياة السياسية.
وتحدث النائب محمود سامي عن أداء نواب الحزب و تميزهم و اشتباكهم في قضايا و ملفات هامة بالإضافة للدور الخدمي الذي يؤدونه .
و في نهاية الاحتفال شكر النائب فريدي البياضي الحضور و تحدث عن التنسيق الجاري بين نواب الدائرة من مختلف الأحزاب لخدمة الوطن و الدائرة و تحدث عن مفاجآت قادمة للحزب وأنشطة تثقيفية و خدمية في الوقت القريب.
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