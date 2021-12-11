حشد سياسي و مجتمعي في افتتاح مقر المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقليوبية.. صور

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تحيا مصريرصد تفاصيل افتتاح مقر حزب المصري الديمقراطي بالقليوبية

مقر الحزب المصري الديمقراطي بالدقهلية

حضر اللقاء فريد زهران رئيس الحزب، والمهندس باسم كامل النائب الاول لرئيس الحزب و البرلماني السابق و النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، و النائبة ريهام عبد النبي، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن الحزب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، و الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الاطباء السابق ، كما حضر اللقاء عدد كبير من قيادات الأحزاب و العمل السياسي و البرلمانيين منهم الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس حزب الحرية المصري و عضو مجلس النواب، وعادل عامر و الدكتور ابراهيم عويس أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، و المهندس سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن.

و حضر من قيادات الأحزاب الدكتور هشام حمزة أمين حزب مستقبل وطن بمركز القناطر الخيرية و الأستاذ محمد سمير أمين الحزب بمدينة القناطر الخيرية و العميد محمد صلاح أمين حزب حماة الوطن بقليوب ، بالإضافة لأكثر من مائة شخص من أعضاء الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي و أعضاء الحزب من مختلف المحافظات ، من أسوان و أسيوط و كفر الشيخ و الدقهلية و المنوفية و الفيوم و القاهرة والجيزة و القليوبية و العديد مِن قيادات المجتمع بالمحافظة .

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري،ثم عدد من الكلمات لقيادات الحزب: تحدث فريد زهران، رئيس الحزب عن أهمية الأحزاب في العمل السياسي، و ضرورة النظر إليها كمكون أساسي و هام من مكونات الدولة. و تحدث النائب الأول باسم كامل عن تاريخ الحزب و تميز أدائه و دوره في الحياة السياسية.

وتحدث النائب محمود سامي عن أداء نواب الحزب و تميزهم و اشتباكهم في قضايا و ملفات هامة بالإضافة للدور الخدمي الذي يؤدونه .

و في نهاية الاحتفال شكر النائب فريدي البياضي الحضور و تحدث عن التنسيق الجاري بين نواب الدائرة من مختلف الأحزاب لخدمة الوطن و الدائرة و تحدث عن مفاجآت قادمة للحزب وأنشطة تثقيفية و خدمية في الوقت القريب.