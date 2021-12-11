/665392/كروان-الصعيد-الغناء-الشعبي-في-أزمة-وأساند-الفنان-هانى-شاكر

يمثل المطرب أحمد عادل ظاهرة فنية في صعيد مصر الشاب الذى يبلغ عمره 32 عاما أستطاع أن يشق طريقه وسط أساطيل الفن الشعبي صعيد مصر حتى سار صوته "ماركة مسجلة، دوت الخليج أجرى حوار مع المطرب الشعبي أحمد عادل والذى يملا صوته أرجاء محافظات الصعيد.

من هو المطرب أحمد عادل الملقب " بكرونا الصعيد " ؟

أحمد عادل مطرب شعبي ، من مركز نقادة ، أحد مراكز محافظة قنا يبلغ من العمر 32 عاما ، عضو بنقابة الموسقين من 2010 ، فنان شعبي ، نشاء في أسرة فنية بسيطة في مركز نقادة ، بدأ حياة في الغناء من عام 2001 ، حتى صار نجما شعبيا فى صعيد مصر.

ما هى أعمال المطرب أحمد عادل المشهورة ؟

قال المطرب أحمد عادل أن اعماله المشهورة والتى انتشرت بكثرة في محافظات الصعيد ، كليب صاحب عمرى ، ليه بنت عمى خدوها غراب ، الحب الأول مشيرا ان بمناسبة بداية عام 2022 سوف يعلن عن كليب العام الجديد.

بصفتك عضو من أعضاء نقابة الموسيقين ما رأيك في قرارات الفنان هانى شاكر نقيب الموسقين لمطربي المهرجانات ؟

أتفق تماما مع النقيب هانى شاكر في قرارات لأن أهدافه صحيحة ومع مصلحة الأجيال القادمة مشيرا أن هو لم يمنع أحد من الفن ولكن بضوابط وشروط وفن يصل للجمهور لافتا أنه يساند الفنان هانى شاكر في جميع قراراته ومع تطبيقها .

هل ترى أن الفن الشعبي مظلوم في الصعيد وماذا تتمنى لمطربي الفن الشعبي بصعيد مصر ؟

نعم صعيد مصر مظلوم في أكتشاف المواهب الشعبية ،مشيرا أن الصعيد لديه مواهب كثيرة مطالبا نقابة الموسقين ونقيبها بالنظرة الي مواهب صعيد مصر ، وتحديد لجنة أختبارات لمواهبه سنويا أسوة بمحافظات الوجه البحري لافتا الغناء الشعبي في أزمة حقيقة فهناك من يخلطوا ما بين الغناء الشعبي وأغانى المهرجنات الذى يستلهم التراث المصري وما بين المهرجنات وقوالب الموسيقي عن الغناء والتراث الشعبي وهو الذى نعانى منه الفترة الحالية الخلط ما بين الفن الشعبي والمهرجانات.

هل لديك دواوين شعرية أم لا ؟

لا ليس لدي أي ديوان لكن أنا بكتب أغانى شعبية وسوف أصدر في بداية العام الجديد باسم " ست الحلوين " مشيرا أن كتابته في الغناء بتكون في شهر رمضان المبارك من كل عام . أخيرا المطرب أحمد عادل كروان الصعيد لماذا أطلق هذا الأسم.

كروان الصعيد لها قصة مع رجل من الجمهور في أحدى الحفلات أثناء عناء كليب ليا ععجبته ردا عليا قائلا " انت كراون الصعيد " ومن بعدها أشتهرت بهذا اللقب .