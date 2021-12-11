بعثة أثرية إسبانية تنظم معرضا حول كنوز الوزير أمنحتب هوى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تنظم البعثة الأثرية لمعهد دراسات مصر القديمة بمدريد بالتعاون مع جامعة مالقة، معرضا بعنوان "كنوز الوزير أمين حتب هوى" بالمتحف المصرى بالأقصر، يضم نتاج أعمال البعثة الأثرية الإسبانية بمدينة الموتى بالأقصر منذ عام 2009 وحتى عام 2021، بمناسبة الذكرى الـ46 لافتتاح متحف الأقصر.





ومن المقرر، افتتاح المعرض فى الـ 12 من ديسمبر الجارى، وسيظل مفتوحا للجمهور لمدة عام، ويشرف على تنظيمه البروفيسور فرنسيسكو مارتين فالنتين والبروفيسورة تيريزا بيدمان والدكتور علاء حسن المنشاوى، وبرعاية كلا من ماريا لويزا كالديرون كاييخا والدكتور لورينزو إسبيجا جوميز - لوبو.

يضم المعرض نحو 300 قطعة (تشمل التمائم والتماثيل والتوابيت وشواهد القبور والمجموعات الجنائزية) تم اختيارها من بين القطع المكتشفة على مدار ثلاثة عشر عامًا من الحفريات نفذتها البعثة الأثرية الإسبانية فى المقبرة رقم "28" للوزير أمنحتب هوى، فى جبانة العساسيف، الواقعة فى البر الغربى بمدينة الأقصر.

ومعهد الدراسات المصرية القديمة (IEAE) هو مؤسسة إسبانية معنية بعلم المصريات ذات حضور كبير فى مصر، بدأ أعماله الأثرية فى منطقة الأقصر منذ عام 2000.

ونفذ خلال تلك الفترة مشروعين أثريين: الأول، منذ عام 2000 إلى عام 2008، فى المقبرة رقم 353 (مشروع سين أون موت)، والثانى، منذ عام 2009 حتى الآن، فى المقبرة رقم 28 بالعساسيف الخاصة بالوزير أمنحتب هوى وهى الأكبر من حيث الحجم بين مقابر الأسرة الثامنة عشرة (حوالى 1350 قبل الميلاد).

ولهذه المقبرة قيمة إضافية تتمثل فى أنها لم يتم الوصول إليه قبل تدخل البعثة الأثرية الإسبانية التابعة لـ IEAE.

وتعد نتائج البعثة الأثرية الإسبانية مهمة للغاية، كما أنها تتوج تعاون فريق مجموعة من العلماء من النساء والرجال، الإسبان والمصريين، ومن ثم فهى أيضا دليل على التعاون الوثيق المصرى الإسبانى.