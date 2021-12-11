تصل لـ99% ببعضها.. حجم إنجاز مشروعات حياة كريمة بـ«الدهسة والنجوع» فى قنا

جدة - نرمين السيد - نشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، بيانا يكشف عن حجم الإنجاز بمشاريع المبادرة فى قريتى الدهسة والنجوع، التابعتين للوحدة المحلية لقرية العركى بمحافظة قنا.





وبلغت نسبة الإنجاز بمجمع الخدمات الاجتماعية بنجع غانم نحو 20%، أما مشروع محطة رفع الصرف الصحى بنجوع غانم فبلغ نحو 45%، ووصلت نسبة التنفيذ فى مشروع رفع كفاءة مدرسة محمد محمود بدير السعادة إلى 99%. أما مشروع إنشاء جناح جديد وصيانة مدرسة الشهيد فتحى سليم بنجع غانم فبلغت نسبة الإنجاز فيه 60%، كما بلغت نسبة تنفيذ مشروع المجمع الخدمى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالدهسة بنحو 15%.

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