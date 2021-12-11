نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت المؤسسة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، مجموعة صور توضح حجم الإنجاز كالتالى:- فى قطاع المحليات، بلغت نسبة إنجاز مجمع الخدمات الحكومية 83%، كما بلغت نسبة إنجاز مجمع الخدمات الزراعية 62%. أما فى قطاع الصحة، بلغت نسبة إنجاز مشروع رفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة بالقرية نحو 99%، وبلغت نسبة إنشاء نقطة إسعاف كوبرى السلام 48%. وفيما يخص قطاع مياه الشرب الشرب والصرف الصحى، بلغت نسبة تنفيذ خطوط التغذية لمياه الشرب 50%، وتوريد 8 مجموعة رفع طلمبات وجارى أعمال التركيبات لهم، وبلغت نسبة إنشاء خزان خرسانى سعة 20000 م3 حوالى 30%، وجارى تنفيذ خطوط الانحدار للصرف الصحى وتركيب 2 مجموعة رفع طلمبات بنسبة إنجاز 45%. وفى قطاع التعليم، تم توسعة 25 فصلا بمدرسة جلبانة الابتدائية بنسبة إنجاز 85%. وأيضَا فى قطاع الشباب والرياضة، بلغت نسبة صيانة المقر الادارى لمركز شباب قرية جلبانة 100%، وجارى إنشاء ملعب نجيلة صناعى ورفع كفاءة مبنى المكتبة، وإنشاء مبنى إدارى من دورين بقرية أم القرى "قرية تابع". أما فى قطاع تنمية الأسرة والطفولة، جاء إنشاء مركز لخدمات تنمية الأسرة والطفولة.

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