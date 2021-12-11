محافظ أسوان: عمليات تجميل وتطوير بالشوارع والأحياء لاستقبال أعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سرعة إنهاء كافة الأعمال المتبقية من أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإضاءة بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بمدينة أسوان فى إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد.





ووجه المحافظ خلال جولة تفقدية، بالاستمرار فى تكثيف أعمال زراعة النخيل والأشجار وزهور الزينة والمسطحات الخضراء على جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة؛ مكلفاً بإعادة توزيع قطاعات العمل داخل الطريق والشوارع الرئيسية لسرعة إنجاز أعمال رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات وغيرها. كما وجه أشرف عطية بسرعة تنفيذ أعمال تجميل الجداريات المنتشرة فى الشوارع بما يتناسب مع الشكل الحضارى المطلوب للمدينة مع الاستمرار فى جهود المشاركة الإيجابية من جامعة أسوان والشركات والهيئات الحكومية فى أعمال التطوير والتجميل لتصبح المدينة بانوراما متكاملة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية.

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