مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كأس العالم للبلياردو فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران وعضو تحالف ستار العالمى، اللاعبين والمنظمين المشاركين فى بطولة كأس العالم للبلياردو على متن أحدث طائراتها من منطلق دورها كناقل رسمى للحدث الذى تختتم فعالياته اليوم بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.





ويشارك فى هذه البطولة 149 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة حول العالم وتحظى باهتمام الدولة المصرية. ودعما لهذا الحدث حرصت مصر للطيران على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمين وكل نجوم العالم المشاركين فى اللعبة من جميع القارات للتنافس فى هذا الحدث الرياضى الكبير وكذلك الاستمتاع بتجربة السفر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث تعد مثل هذه البطولات المقامة على أرض الوطن فرصة هامة لتنشيط الحركة السياحية المصرية من مختلف أنحاء العالم من خلال تلك الفعاليات العالمية، وخصوصا تلك الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى مثل مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بالأجواء الرائعة فى مدينة من أهم مدن العالم السياحية. وتأتى مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران بتقديم تسهيلات السفر فى إطار رعايتها لمختلف الفعاليات والمناسبات السياحية والرياضية وإيمانا بدورها الوطنى فى الحرص على المساهمة والمشاركة فى تحقيق أهداف ورؤية الدولة بمبادراتها الطموحة فى مختلف المجالات وفى استضافة جميع المحافل الدولية والتى يكون لها صدى كبير على المستوى المحلى والدولى.

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