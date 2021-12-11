مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.
كانت أكدت الهيئة فى بيان لها، بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن هيئة الرقابة الادارية تطلق نسختين انجليزية وفرنسية من الموقع الرسمي لها علي شبكة الانترنت، وتم تغيير استراتيجية الهيئة الاعلامية بأن تصبح مناصاتها الإعلاميه بوابة للمهتمين بقضايا الفساد علي مستوي العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدوليه والقوانين المحليه في مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضا مؤشرات قياس وادراك الفساد والتوعية المجتمعية.
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