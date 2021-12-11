رئيس العربية للتصنيع يكرم فريق مصنع الطائرات لفوزه ببطولة أفريقيا للهوكي

شهد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم الاحتفال بتكريم فريق مصنع الطائرات التابع للعربية للتصنيع، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لأندية الهوكي رقم 32، والتي استضافتها العاصمة الغانية “أكرا” خلال الفترة من 24 وحتى 30 نوفمبر الماضي، حيث يأتي التكريم فى إطار اهتمام الفريق "التراس"، بأهمية دعم ومساندة النشاط الرياضى بالهيئة العربية للتصنيع، وخاصة المتميزين الذين حصدوا العديد من البطولات وحققوا مراكز متقدمة بالعديد من البطولات المحلية والدولية .
وخلال فعاليات حفل التكريم، أكد "التراس" عن اعتزازه الشخصي وتقدير الهيئة العربية للتصنيع للإنجاز الذي حققه فريق مصنع الطائرات في البطولة الأفريقية لبطولة كأس أفريقيا للهوكي، لافتا أن الفريق الفائز حقق مستويا متميزا خلال البطولة لاسيما أنها المشاركة الأفريقية الأولى له على صعيد البطولات القارية ونجح فيها في معانقة المجد وتحقيق اللقب الغالي.
كما أوضح "التراس" أن الرياضة تُعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات، وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية علي تحقيق الإنجازات تحت أصعب الظروف.
وفي هذا السياق، أكد "التراس" علي أهمية دعم ومساندة فريق الطائرات بطل أفريقيا في رياضة الهوكي في مواصلة مشواره الرياضي، موجها الشكر والتقدير للاعبين وكل القائمين علي إدارة الفريق البطل فنيا وإداريا .
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