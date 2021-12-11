ارتفاع نسبي فى أسعار الذهب

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب والفضة اليوم، وذلك فى إطار حالة التذبذ الجارية خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

أسعار الذهب فى السوق

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية حالة من التخبط فى الأسعار، وذلك بعد حالة التضخم العالمي، حيث أنه جرت زيادة نسبية به خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإن متوسط الاستهلاك السنوى من الذهب يتراوح يتراوح بين 23 إلى 30 طن سنويًا، والذى شهد خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا على شراء الذهب.

وأشار عدد من المسؤولين إلى أن السبب وراء تراجع أسعار الذهب والمجوهرات، هو تراجع الطلب فى الربع الأخير من عام 2021.

تعرف على أسعار الذهب اليوم

ومن الملاحظ أن متوسط الاستهلاك السنوى من الذهب يتراوح بين 23 إلى 30 طن سنويًا، وذلك بعدما شهد السوق خلال الفترة الماضية إقبال ملحوظ على شراء الذهب.

ووفقًا لما تم رصده سعر الذهب، أسعار جرام الذهب قد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاع نسبي فى الأسعار، حيث سجل الذهب عيار 18 إلى نحو 670 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 إلى 521 جنيهًا.