«غرضها الفهم واكتساب مهارات».. التعليم تشرح أسباب إلغاء التشعيب

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فسرت وزارة التربية والتعليم، سبب وضع شكل جديد للتشعيب بنظام الثانوية العامة، حيث أشارت فى بيان لها أن الغرض هو تغيير طريقة أداء الطلاب، والعمل على نقل الطلاب من دائرة الحفظ إلى الفهم واكتساب المهارات.

دوت الخليج

التعليم تشرح أسباب إلغاء التشعيب

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد اتخذت قرارًا بإلغاء تشعيب الثانوية العامة، ووضع تشكيل جديد مقسوم إلى أدبي وعلمي.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم، فإن تغيير التشعيب يحافظ على مضمون التقييم الجديد التى جرى تطبيقه فى الثانوي العام بداية من عام 2018.

المستهدف من شكل التشعيب الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذا التغيير من شأنه أن يدعم تغيير فى طريقة أداء الطلاب للامتحانات، والتى تعتمد على التكنولوجيا والفهم، وأيضًا تطوير المهارات التى تدعم انخراط المواطنين فى سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن قرار إلغاء التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيجري تنفيذه بعد إعادة صياغة المناهج وضمن العديد منها لتحقيق التوازن.