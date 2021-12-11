/665395/إسلام-جابرلاعب-الزمالك-يؤدي-تدريبات-تأهيلية-بعد-تعافيه-من-فيروس-كورونا

خاض إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم السبت على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وخضع “جابر” لتدريبات تأهيلية منفردة بالركض حول الملعب، كما أدى بعض الفقرات التدريبية والإطالات بعد حصوله على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليومين الماضيين.

وكان جابر قد تعافي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرا والتي جاءت نتيجتها سلبية وفقا لم أعلنه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

-عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 13 شهر خلال العام الواحد، بواقع راتب شهرين في شهر يناير، مع سريان كل شهر بشكلة الطبيعي.

-يحصل باتريس كارتيرون على الراتب الشهر يوم 30 من كل شهر، وإذا تم التأخير يرسل للإدارة إنذار بعد اسبوع من نهاية الشهر.

-في حال تأخير الراتب الشهري عن أسبوع يخاطب إدارة النادي من أجل فسخ التعاقد الإلزامي.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 130 ألف دولار شهرياً في السنة الأولى من العقد.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 140 ألف دولار شهرياً في السنة الثانية من العقد.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 150 ألف دولار شهرياً خلال السنة الثالثة من العقد.

-ينص عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بتغيير أي فرد في الجهاز الفني بداية من المساعدين مروراً بطبيب النادي الإداريين.

-في حال طلب كارتيرون الرحيل عن الزمالك يدفع قيمة 3 أشهر من راتبة المقدر بـ 400 ألف دولار.

-في حال قررت إدارة الزمالك رحيل كارتيرون، يحصل على ما تبقى من قيمة العقد المقدر بـ 3 سنوات.

يذكر أن لجنة حسين لبيب هي من قامت بعمل عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك قبل رحيلها، وتسليم المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور أمور النادي.

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.