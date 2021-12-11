/665408/حنفي-جبالي-العلاقات-المصرية-الصربية-تاريخية-وراسخة-ولها-دور-محوري-في-تأسيس-حركة-عدم-الانحياز

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 السيد/ ايفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر على رأس وفد برلماني صربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استقبال رئيس النواب لنظيرة الصريي

رئيس مجلس النواب الصربي

في مستهل اللقاء رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالسيد رئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة بالنظر إلى دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

العلاقات المصرية الصربية

خلال اللقاء، تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع نظيره الصربي، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني، خاصة في ظل حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر ايفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن خالص اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة، والتي تُمثل امتداداً للعلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية بين البلدين الصديقين، كما أكد رئيس البرلمان الصربي على الاهتمام بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتبادل التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

في ختام اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نظيره الصربي في جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقد خلالها القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، واستمع خلالها رئيس الجمعية الوطنية الصربية إلى شرح وافِ حول تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.