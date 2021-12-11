انعقاد أول مؤتمر طبى فى مصر يناقش توطين صناعة اللقاحات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية، ومؤمنة كامل رائدة صناعة التحاليل فى مصر. تضمن المؤتمر العديد من الجلسات الهامة وأهمها مكافحة الفساد والغش فى صناعة الدواء.

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