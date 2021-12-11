جدة - نرمين السيد - استقبلت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء فى الإكوادور Maria Del Carmen Maldonado، أشرف عبدالقادر سلامة، سفير مصر فى الإكوادور، فى إطار المساعى المصرية لتطوير العلاقات الثنائية مع الإكوادور فى جميع المجالات، بما فى ذلك مجال التعاون القضائى، وتم استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتناول مشروعات اتفاقيات التعاون فى المجال القضائى المطروحة بين الجانبين.





وأشار السفير أشرف سلامة، أثناء اللقاء إلى أهمية العمل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى بين مصر والإكوادور خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن بُعد المسافات لم يعُد حائلاً دون إمكانية إقامة تعاون فعال بين الدول كما كان فى السابق. من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء، عن تقديرها لدور مصر الريادى فى المنطقة واعتزازها بتاريخ مصر العريق، وأكدت على استعدادها للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على بحث إمكانيات توطيد أواصر التعاون مع مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة المجلس الأعلى للقضاء بالإكوادور تشيد بدور مصر الريادى فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.