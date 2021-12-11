أحمد السبكى: الرئيس السيسى أعاد صياغة مشهد القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعاد صياغة مشهد القطاع الصحى، وهى نقطة فارقة فى تاريخ مصر، فأصبح لدينا قطاع صحى قوى يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا فى القطاع الطبى الذى بدا يضاهى أكبر النظم الصحية العالمية.





وأضاف الدكتور أحمد السبكى، خلال كلمته فى جلسة مستقبل النظام الصحى فى الجمهورية الجديدة، بفعاليات "منتدى مصر الطبى"، فى نسخته الأولى، اليوم السبت، إن التكنولوجيا لعبت دورًا هامًا فى القطاع الصحى، متابعًا: "يوجد حاليًا 4 ملايين ملف صحى إلكترونى للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات".

وأكد، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة وجميع الهيئات والمؤسسات الطبية فى مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظام التشغيل الاقتصادى، مستطردا: "نركز على مجموعة من المحاور الأساسية للنهوض بالقطاع الصحى، وهى الحوكمة والتمويل والقوة البشرية واستخدام التكنولوجيا فى القطاع".

وأوضح أنه سيتم تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى إحدى محافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تحتية قوية فى القطاع الصحى وإرادة سياسية تضع قطاعى الصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة فى محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى بلغ 125 منشآة، كما أننا نركز على المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة.

وأكد على تغيير اللائحة العامة لأجور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى، الأمر الذى يساهم بالارتقاء بالقطاع الطبى فى مصر.

وأشار إلى أهمية معايير الاعتماد والجودة للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمعامل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويضم منتدى مصر الطبى، فى نسخته الأولى مجموعة من الجلسات الطبية، تتضمن مستقبل النظام الصحى فى الجمهورية الجديدة، وتوطين وتطوير صناعة اللقاحات فى مصر، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعى فى القطاع الطبى، والقواعد والقوانين العالمية المنظمة لقطاع الدواء ومحاربة الفساد داخل هذا القطاع.