القوى العاملة تناقش آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية

عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

حضر اللقاء أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وإيهاب عبد العاطي مستشار الوزير القانوني ، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل.

ومن جانبه أثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين ، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات .

وتناول الإجتماع مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال ، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

واستعرض الاجتماع تجربة مصر في الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على تبادل الوفود الفنية بين البلدين، فضلا عن تنظيم ووضع آلية لاتخاذ إجراءات الفحص المهني المطبق بالسعودية .