رئيس النواب: العلاقات المصرية - الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه السبت 11 ديسمبر، ايفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر على رأس وفد برلماني صربي.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة بالنظر إلى دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وخلال اللقاء، تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع نظيره الصربي، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني، خاصة في ظل حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر ايفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية، عن خالص اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة، والتي تُمثل امتداداً للعلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية بين البلدين الصديقين، كما أكد رئيس البرلمان الصربي على الاهتمام بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتبادل التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

في ختام اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نظيره الصربي في جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقد خلالها القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، واستمع خلالها رئيس الجمعية الوطنية الصربية إلى شرح وافِ حول تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.