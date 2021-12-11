مقابلة السفير المصري لدى الإكوادور مع رئيسة المجلس الأعلى للقضاء

استقبلت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء في الإكوادور Maria Del Carmen Maldonado السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير مصر في الإكوادور، في إطار المساعي المصرية لتطوير العلاقات الثنائية مع الإكوادور في كافة المجالات بما في ذلك مجال التعاون القضائي، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة وتناول مشروعات اتفاقيات التعاون في المجال القضائي المطروحة بين الجانبين.

أشار السفير أشرف سلامة أثناء اللقاء إلى أهمية العمل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين مصر والإكوادور خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بُعد المسافات لم يعُد حائلاً دون إمكانية إقامة تعاون فعال بين الدول كما كان في السابق.

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء عن تقديرها لدور مصر الريادي في المنطقة واعتزازها بتاريخ مصر العريق، وأكدت على استعدادها للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على بحث إمكانيات توطيد أواصر التعاون مع مصر.