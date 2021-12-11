استقبلت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء في الإكوادور Maria Del Carmen Maldonado السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير مصر في الإكوادور، في إطار المساعي المصرية لتطوير العلاقات الثنائية مع الإكوادور في كافة المجالات بما في ذلك مجال التعاون القضائي، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة وتناول مشروعات اتفاقيات التعاون في المجال القضائي المطروحة بين الجانبين.
أشار السفير أشرف سلامة أثناء اللقاء إلى أهمية العمل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين مصر والإكوادور خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بُعد المسافات لم يعُد حائلاً دون إمكانية إقامة تعاون فعال بين الدول كما كان في السابق.
من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء عن تقديرها لدور مصر الريادي في المنطقة واعتزازها بتاريخ مصر العريق، وأكدت على استعدادها للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على بحث إمكانيات توطيد أواصر التعاون مع مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقابلة السفير المصري لدى الإكوادور مع رئيسة المجلس الأعلى للقضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.