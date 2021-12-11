ختام ورشة العمل التعريفية بمركز سقارة للتدريب لوحدات السكان بعدد من محافظات...

في إطار متابعة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات و اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية.

اختتمت الورشة التعريفية التي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي ينفذ بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

و قام المشاركون بمحافظات السويس والأقصر والجيزة وقنا باستعراض ومناقشة تجارب الوحدة السكانية ومنسقي المسؤلية المجتمعية وشباب المجلس الإقليمي وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية.

وعن تجربة وحدة السكان محافظة الجيزة حيث قامت بمبادرة ( خلفتك مسئوليتك.. احسبها صح ) بهدف التعامل مع القضية السكانية من خلال عقد ٤٢ ندوة توعوية وتنموية بالتنسيق بين شركاء العمل التنفيذين للتوعية بخطورة الإنجاب المتعدد وزواج القاصرات وختان الإناث والأمية وعلاقة ذلك بالفقر والبطاله وذلك بمركزى الصف واطفيح كمرحلة أولى.

ثم تم تعميم المبادرة فى باقى المحافظة كمرحلة ثانية تنفيذاً لرؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما استعرض منسق المسئولية المجتمعية بمحافظة قنا تجربتها بناءً على أعمال الرصد المجتمعي يتم تحديد المشكلات السكانية والتواصل مع الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمجال لوضع خطط عمل لحل هذه المشكلات بالتعاون مع الشركات ورجال الأعمال المهتمين بجوانب التنمية وتحفيزهم للمساهمة فى تنظيم المعارض الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وخاصة المتعلقة بمشروعات الدعم الاقتصادي للمرأة وشباب المحافظة .

كما قامت الوحدة بالتنسيق مع الجهات الأهلية والجهات المتبنية للمشروعات والمبادرات التى تعمل على تحسين خصائص السكان وتعمل على حل المشكلات التى ظهرت بالمؤشرات مثل ( حياة كريمة - دندرة بلا أمية - قوص الخضرة - ايامنا أحلى - حلم الأمومة ولكن - وصلة مياه=حياة ) كما قامت بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية بضرورة محو أمية القرى والتى تعد السبب الغير مباشر للزيادة السكانية بالقرى .

كما استعرضت وحده سكان محافظة السويس تجربتها حيث قامت بتنظيم الحملات القومية والقوافل العلاجية والمشاركة فى برامج محو الأمية وكافة البرامج التنموية التى يتم تنفيذها بالمحافظة والمدرجة بخطة السكان والتنمية بالمحافظة والقيام بالتنسيق لعمل ندوات توعوية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستخدام الوسائل المنظمة للانجاب ، كما قامت بالرصد الميدانى للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الاكثر احتياجا بالمحافظة.

وقام منسق المسئولية المجتمعية بالأقصر بإستعراض الأنشطة التي قام بها للحد من بطالة الشباب وعمل معارض لتسويق المنتجات للأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب وأخيرًا إستعرض شباب المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس كذلك تجربته ، وأشار إلى عمل ندوات تثقيفية توعوية لمحاربة الامية فى القرى والتعرف على مخاطر الزيادة السكانية على الحالة الاقتصادية .