/665423/مقطع-فيديو-لشخص-مكبل-من-قدمة-بسلسلة-حديدية-يثير-الغضب-بين-رواد-السوشيال-ميديا-في-سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فية شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.

وقال زوج عمته ان الشخص مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية شديدة، ويقوم بإيذاء المارة بالطرقات والمنازل بالطوب وتهشيم زجاج السيارات ويعترض الاطفال والكبار، وطالب بإيداعه بمصحة نفسية، وتم ايداعه بمصحة نفسية رغبة لأهلة وعلاجه.

زاع صيتة بين الناس بالإتجار في العملة المزورة، فكل من يحتاج لعملة مزورة يذهب الية ويلتقي به، ولكن في كل تلك اللحظات لم يكن بعيد عن أعين رجال الشرطة ويتم رصد كل خطواته للإيقاع به متلبسا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء مدير اداراه البحث الجنائي بسوهاج يفيد بلاغ من مباحث الاموال العمة يفيد بورود معلومات عن عامل زراعي يقوم بالإتجار في العملة الوطنية المزورة ويتخذ من موطنه جزيرة شندويل ومركز سوهاج مسرحا لترويج العملة المزورة على عملائه.

جدير بالذكر سبق وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز طما يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية الجباب ووجود مصابين وتم نقلهم الى المستشفى المركزي بطما شمال محافظة سوهاج.

إصابة عاملين بحادث تصادم بسوهاج

انتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركزطما شمال محافظة سوهاج والفريق المعاون له وتبين وقوع تصادم بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية الجباب غرب طما شمال محافظة سوهاج وإصابة كل من "عصمت ك م"21 عام، عامل، و"احمد ع ا"22 عام، عامل، نتيجة تصادم تروسيكل وتوك توك كانا يستقلانها.

تم رفع اثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.