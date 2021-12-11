نشرة أخبار الفن: شيرين عبد الوهاب تكشف شروط عودتها لحسام حبيب.. بلقيس تدخل العالمية بدويتو غنائي مع أليشيا كيز في دبي.. وهذه الأعمال التي تعود بشيرين للساحة الفنية

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

شيرين عبد الوهاب تكشف عن شروط عودتها لحسام حبيب

كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن شروط عودتها لزوجها السابق حسام حبيب خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

قالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: " عايزة راجل مش عيل ابن أمه، حبي لحسام بقى زي السرطان.. رجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وأضافت شيرين: "أنا معاه ببقى ضعيفة وخايفة.. زهقت من دوري كأم للرجالة نفسي ابقى حبيبة".

محمد كريم يحصد لقب شخصية العام من مجلة عالمية

حصل الفنان محمد كريم على لقب شخصية العام من قبل مجلة GQ العالمية، في حفل أقيم بدبي بحضور الشخصيات العالمية الفائزة لهذا العام.

استعدادات عمر كمال وحسن شاكوش الأخيرة لحفلهما بقطر.. «صور»

يستعد عدد كبير من نجوم الفن ومطربي المهرجانات، لإحياء حفل غنائي جديد بدولة قطر، وذلك في غدًا الأحد الموافق 12 ديسمبر المقبل، على المسرح المكشوف ابتداءًا من الساعة الثامنة مساء.

وشارك عمر كمال جمهوره صور برفقة حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر خلالهم وهما بداخل الطائرة متوجهان إلى قطر استعدادًا للحفل.

بلقيس تدخل العالمية بدويتو غنائي مع أليشيا كيز في دبي

قدمت الفنانة بلقيس مفاجأة قوية لجمهورها العربي مساء أمس من خلال تعاونها مع المطربة العالمية أليشيا كيز خلال حفلها الأخير على مسرح أكسبو دبي.

وقدم الثنائي ديو غنائي في حفل جماهيري ضخم، حيث قدمت أليشيا كيز وبلقيس أغنية "انتهى" ثم اختتم الثنائي الغناء بأغنية common.

واستمر الحفل لمدة ساعة ونصف ساعة كاملة وسط تفاعل الآلاف ممن حضروا الحفل؛ وتم بث الحفل لايف على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.