/665411/كارتيرون-يعلن-تشكيل-الزمالك-أمام-الترسانة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق في مباراة الترسانة الودية والتي تقام مساء اليوم بملعب الشواكيش استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، حسام أشرف.

خط الهجوم: رزاق سيسيه.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية بمقر النادي، قبل التوجه لملعب الترسانة لمواجهة الشواكيش في ثاني التجارب الودية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الترسانة وديا اليوم السبت ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم21 ديسمبر الجاري.

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

معسكر الزمالك بالإمارات

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.

وتحدث مرتضى منصور أنه يفعل ذلك بشكل مستمر، وأنه بعد مؤتمر الرئيس السيسي مع أطفال قادرون باختلاف، قرر المشاركة في هذا العمل الخيري وعمل 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب مرتضى منصور، من وزير الشباب والرياضة إرسال الأسماء التي تستحق العضويات التي أعلن عنها، من أجل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة والتواجد داخل النادي بشكل مستمر.