/665413/بلقيس-تدخل-العالمية-بدويتو-غنائي-مع-أليشيا-كيز-في-دبي

قدمت الفنانة بلقيس مفاجأة قوية لجمهورها العربي مساء أمس من خلال تعاونها مع المطربة العالمية أليشيا كيز خلال حفلها الأخير على مسرح أكسبو دبي.

دوت الخليج يرصد حفل بلقيس العالمي.

بلقيس تتألق في حفل غنائي صخم

وقدم الثنائي ديو غنائي في حفل جماهيري ضخم، حيث قدمت أليشيا كيز وبلقيس أغنية "انتهى" ثم اختتم الثنائي الغناء بأغنية common.

واستمر الحفل لمدة ساعة ونصف ساعة كاملة وسط تفاعل الآلاف ممن حضروا الحفل؛ وتم بث الحفل لايف على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأثناء تحضيرات المطربة العالمية كيز للحفل قررت إختيار بلقيس نظراً لجماهيريتها العربية لتقديم ديو غنائي يتم غناءه في الحفل .

وحضرت إليشيا إلى دولة الإمارات قبل الحفل بعدة أيام للقاء بلقيس من أجل إيجاد تعاون موسيقي بينهم والإستقرار علي شكل الأغنيات التى ستقدم في الحفل وتم الإستقرار على أغنية common لكيز و أغنية انتهى لبلقيس.

بلقيس تحتفل بتخطي أغنيتها الجديدة «دبلوماسي» الـ5 مليون مشاهدة في أيام

واحتفلت الفنانة اللبنانية بلقيس مع جمهورها بنجاح أحدث أغنيتها والتي تعد الأولى في مسيرتها التي تؤديها باللهجة المصرية، والتي أتت بعنوان «دبلوماسي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، اذ نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة الكليب الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائلًة: "دبلوماسي تصل 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب بعد أيام من صدورها" . وتابعت بلقيس: "شكرا لكم جميعاً للمتابعة والتعليق المشجع المستمر لي ولأعمالي الفنية".

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.