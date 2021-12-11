/665415/بيرسي-تاو-يقود-هجوم-الأهلي-أمام-طلائع-الجيش-اليوم

أعلن موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة طلائع الجيش الودية التي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري استعدادا للسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي.

حط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل. خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمرءا .‏

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.