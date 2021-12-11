/665421/فيروس-كورونا-يقتحم-الدوري-الإنجليزي-بغزارة-شديدة-تفاصيل

توغل فيروس كورونا داخل أندية الدوري الإنجليزي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأصبح يهدد استمرار المسابقة الأشهر على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت بالأمس منافسات الجولة الـ 16 بمواجهة برينتفورد وواتفورد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

وتم تأجيل مباراة توتنهام ضد برايتون بسبب إنتشار فيروس كورونا داخل معقل الفريق اللندني بعدد 20 إصابة حتى الأن.

ومن المقرر أن يتم تأجيل مباراة توتنهام القادمة أيضا في بطولة الدوري بسبب إنتشار فيروس كورونا والذي توغل صفوف الفريق بشكل مفاجئ قبل أسبوع.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك إحتمالية بتواجد عدد 7 إصابات بفيروس كورونا داخل فريق ليستر سيتي، بجانب تأكيد إصابة فردين داخل صفوف برينتفورد.

أما فريق تشيلسي فلديه إصابة واحدة وهو اللاعب ماثيو كوفاسيتش، ولدى بيرنلي إصابة أيضا أخري وهو اللاعب ستيفنس.

وأخيراً يتواجد إصابة واحد بفيروس كورونا داخل فريق نوريتش سيتي وهو اللاعب كريستوس تسوليس.

ومن المؤكد أن يتم تأجيل بعض مباريات الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة بسبب إنتشار فيروس كورونا وعدم القدرة على السيطرة عليه حتى الأن.

تعرف على منافسو ليفربول المحتملين في بطولة دوري أبطال أوروبا للدور القادم

يتواجد ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وصعد من المجموعة الحديدية بطريقة ممتازة ومختلفة بتحقيق الفوز في جميع المباريات.

وكان ليفربول يلعب في مجموعة تضم كلا من "أتلتيكو مدريد، ميلان، بورتو" وتوقع الجميع أن تكون هناك صعوبة في الصعود، ولكن الريدز فاجئ الجميع وفاز على الكل ذهاباً وإياباً.

وبات ليفربول المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم نظراً للمستويات الكبيرة التي يقدمها حتى الأن.

فيروس كورونا يقتحم الدوري الإنجليزي

وينتظر الجميع الفريق الذي سوف يواجه ليفربول الإنجليزي في الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح، النجم المصري قائمة هدافي الفريق هذا الموسم سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، ويقدم مستويات جيدة للغاية حتى الأن.

وفيما يلي الفرقالمرشحة لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الدور القادم لبطولة دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان الفرنسي

انتلا ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي

فياريال الإسباني

ريد بول سالزبورج النمساوي

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين القادم بجانب القرعة الخاصة بالدوري الأوروبي.