«ليلة من ألف ليلة وليلة»..أصالة تروج لحلفها بالبحرين

/665425/ليلة-من-ألف-ليلة-وليلةأصالة-تروج-لحلفها-بالبحرين
شوفت المطربة السورية أصالة، الجمهور لحلفها القادم، والذي من المقرر أن تحييه بدولة البحريين الشقيقة.
دوت الخليجيرصد أحدث حفلات المطربة أصالة
ونشرت أصالة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلاله تروج لحفلها بالبحرين، وعلقت عليه قائلة: «كل عام ووطني الحبيب مملكة البحرين الغالية بألّف خير بمناسبة العيد الوطني رح ألتقيكم لنعيش سوا وقت أكيد مارح ننساه.. سهرة رح تجمعني بالغالي الرّاقي المُبدع ماجد المهندس وتخيّلوا كيف حتكون وقولولي أنا بتخيّل حتكون ليلة منّ ألّف ليلة وليلة».
فيديو رومانسي يجمع أصالة بزوجها فائق حسن
وكانت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تتضمن لقطة رومانسية جمعت بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك خلال إحيائها حفلًا في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.
شام الذهبي تعلق على الموقف الرومانسي الجامع بين أصالة وزوجها
ونشرت شام الذهبي ابنة أصالة الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر فائق حسن في الفيديو، وهو يصعد على المسرح لأصالة ويمنحها عباءته لحمايتها من البرد، لترتديها أصالة و من ثم استكملت غنائها.
وعلقت شام على الفيديو قائلة: "الحب في الهواء، لترد عليها أصالة: "الحب نعمة أنا ربي غرقني بالنعم يا روح قلب صولا أنتي".
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".
قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن
وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.
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